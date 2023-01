Mesmo com chuva, ex-presidente Dilma Rousseff anda de bike na Lagoa

Rio - A ex-presidente Dilma Rousseff aproveitou a manhã desta quinta-feira para praticar um exercício físico. Mesmo com a chuvinha fraca que caía no Rio de Janeiro, Dilma andou de bicicleta na Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul da cidade. A política estava acompanhada por um segurança.

Recentemente, o ex-BBB Gil do Vigor deu o que falar ao dizer que estava interessado no sobrinho-neto de Dilma, Pedro Rousseff . Os dois se encontraram na posse do presidente Lula (PT), no último domingo. "Ele me beijou no rosto! Mas eu quero namorar. Bora gente, fazer isso acontecer", pediu Gil a seus seguidores nas redes sociais.