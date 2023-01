Flávia Pavanelli - Reprodução/Instagram

Flávia PavanelliReprodução/Instagram

Publicado 04/01/2023 21:28 | Atualizado 04/01/2023 21:33

Rio - Flávia Pavanelli deixou os seguidores alertas, nesta quarta-feira, com postagens recentes em seu perfil de Instagram. A influenciadora digital abriu uma caixinha de perguntas nos Stories e internautas estranharam as publicações da atriz, que mostrou o rosto parcialmente em apenas um vídeo em que explicava seu sumiço recente das redes sociais, levantando suspeitas de uma possível participação no "BBB 23".

fotogaleria

"Estava doentinha e completamente sem voz esses dias. Na viagem também aproveitei pra deixar o celular de lado um pouco", afirmou ela. Depois, a famosa ainda foi evasiva ao ser questionada se voltaria a atuar em novelas neste ano: "Novela eu não prometo, mas outros projetos, sim", declarou a artista, que já esteve em "As Aventuras de Poliana" e no filme "Carnaval", da Netflix.

No Twitter, internautas apontaram que o comportamento de Flávia poderia indicar que a influenciadora já está confinada para o "Big Brother Brasil 23". "A Flávia Pavanelli postou um story com uma caixinha de perguntas mas que tá sendo respondida por fotos! Além disso, ela encerrou contrato com SBT há pouco tempo, será que ela vai estar no #BBB23?", questionou uma pessoa.

Outro perfil ainda destacou que uma das postagens feita pela atriz nesta quarta-feira seria do dia 24 de dezembro. "Bem suspeito, hein, Flávia", comentou um usuário.

Esta não é a primeira vez que Pavanelli aparece entre os nomes cotados para entrar na casa mais vigiada do país. A influenciadora foi apontada como um dos integrantes do grupo Camarote do "BBB 21" e revelou ter sido entrevistada pela produção do reality, mas nunca recebeu o convite. "A gente fez uma entrevista virtual só que acabou não indo para frente", afirmou ela, em maio do ano passado, em podcast com Tatá Estaniecki.