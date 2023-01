Ary Fontoura impressiona fãs ao renovar visual e surgir com cabelo rosa - Reprodução/Instagram

Ary Fontoura impressiona fãs ao renovar visual e surgir com cabelo rosaReprodução/Instagram

Publicado 04/01/2023 20:26

Rio - Ary Fontoura surpreendeu os seguidores, nesta quarta-feira, ao surgir com um novo visual colorido. Em vídeo publicado no Instagram, o ator de 89 anos mostrou o cabelo e o bigode pintados na cor rosa neon e explicou que a mudança radical foi resultado do trabalho feito oferecido por uma vizinha.

fotogaleria

"Gente, olha só o que a vizinha me fez, ela prometeu um serviço de cabelo por R$ 5, baratinho e tudo, disse que ia mudar, olha só como eu fiquei? Que absurdo!", disparou o global, que ainda deixou um conselho para os fãs: "Não caia nisso, o barato sai caro, isso é uma furada", alertou.

Nos comentários, Ary conquistou diversos elogios pela transformação inusitada: "Ficou ótimo!", afirmou uma seguidora. "Você é sensacional, te adoro", declarou mais uma internauta. "Pronto para o bloco de carnaval", apontou uma terceira. "A pantera cor-de-rosa", lembrou outra pessoa.

Confira: