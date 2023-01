Anitta, Lexa, Bianca Andrade, Juliette e Vivi Wanderlay aproveitam viagem na neve - Reprodução Internet

Publicado 04/01/2023 19:08

Rio - As amigas Anitta, Bianca, Lexa, Juliette e Vivi Wanderlay estão aproveitando a temporada de férias em Courchevel, na França, e compartilhando os momentos divertidos que passam na neve. Nesta quarta-feira (4), a vencedora do BBB21, Juliette, compartilhou o clique com todas as famosas reunidas e chamou a atenção de seus fãs.

No Twitter, internautas reagiram à foto brincando com a situação. Em uma das mensagens, um usuário da rede relembrou a briga de Bianca Andrade com Gabi Prado, e escreveu: "Da pra ver a Gabi Prado ali atrás indo na direção delas com um ski… Melhor correr", enquanto outra internauta tweetou fazendo referência à conta bancária das celebridades: "Só faltou o Neymar e o Felipe neto nesse PIB aí", uma fã elogiou: "Só as gatas"