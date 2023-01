Pedro Scooby se emociona ao comentar estado de saúde da filha, Aurora - Reprodução/Instagram

Pedro Scooby se emociona ao comentar estado de saúde da filha, AuroraReprodução/Instagram

Publicado 04/01/2023 16:30 | Atualizado 04/01/2023 16:32

Rio - Pedro Scooby atualizou as redes sociais, nesta quarta-feira, com um breve desabafo sobre o estado de saúde de Aurora, sua primeira filha com Cintia Dicker, que nasceu no último dia 26. Em vídeo publicado nos Stories do Instagram, o ex-BBB apareceu com os olhos marejados ao comentar a situação da herdeira, que está internada na UTI depois de passar por duas cirurgias.

"Eu estou saindo aqui do hospital para resolver uma coisa. Hoje está sendo um dia difícil para a Aurora. A moça daqui da porta falou: ‘vou te dar esse tercinho benzido para dar sorte para ela’. E é isso, muita oração, Deus está no comando e vai dar tudo certo!", declarou o surfista, que também é pai de Dom, de 10 anos, e dos gêmeos Bem e Liz, de 7, frutos do antigo casamento com Luana Piovani.

Mais cedo, Cintia também foi aos Stories para compartilhar uma foto de Scooby com a filha caçula no colo. "Eu amo vocês!!!", escreveu a modelo, na legenda do clique.

Recentemente, o casal enfrentou críticas nas redes sociais por celebrar o Ano-Novo em uma festa surpresa que receberam de amigos , no último domingo, com Aurora internada na UTI. Pedro fez questão de esclarecer que nenhum dos dois poderia seguir no hospital, já que a modelo teve alta e as visitas na UTI são restritas. Por isso, preferiram relaxar e aproveitar a festa surpresa que receberam dos amigos e familiares. Pedro também explicou que receberam boas notícias em relação ao estado de Aurora, e que o espumante que a esposa bebia era sem álcool devido à amamentação.