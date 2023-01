Em meio a polêmica com Pedro Scooby, Luana Piovani rebate comentários de seguidores - Reprodução / Instagram

Em meio a polêmica com Pedro Scooby, Luana Piovani rebate comentários de seguidoresReprodução / Instagram

Publicado 03/01/2023 20:26 | Atualizado 03/01/2023 20:29

Rio - Pedro Scooby e Luana Piovani estão levando a briga pela pensão de seus filhos para a internet. Apesar de hesitar diversas vezes expor a situação para seus seguidores, o surfista compartilhou, nesta terça-feira (3), prints das conversas que teve com a mãe das crianças, além de se pronunciar sobre os assuntos nos quais tem sido citado.

fotogaleria

Luana compartilhou, na última segunda-feira (2), um vídeo expondo o tratamento que Pedro tem com ela, além de mensagens que trocou com o ex-marido acerca de receber o valor total da pensão dos filhos. No entanto, o atleta mostrou em seu Instagram a conversa completa. Enquanto acompanha a filha recém nascida, Aurora, no hospital com a esposa Cintia Dicker, Scooby declarou o que está acontecendo em relação à pensão, paternidade, guarda dos filhos, educação, e outros assuntos.

O surfista fez questão de enfatizar que prefere resolver os assuntos de forma amigável, legal e fora da internet, mas viu necessidade de se posicionar após a fala da ex-mulher. A maior queixa de Luana rondou a questão da pensão dos filhos, segundo ela Pedro não banca a metade que deveria das despesas das crianças. Sobre isso, o atleta disse: "A guarda das crianças sempre foi compartilhada, portanto, nesse formato, sempre existiu um acordo de divisão das despesas das crianças. Agora que voltei a morar temporariamente no Brasil, tenho a intenção de fazer este acordo legalmente. Nunca me recusei a pagar nada com relação aos meus filhos, eu tenho até o dia oito de janeiro para esse pagamento, porém já adiantei no dia dois de janeiro, 70% em cima do valor estipulado par ela. Antes de qualquer resposta a mim ou à minha advogada, a Luana foi para a Internet dizer que eu não pagava. Estou tentando contato com a Luana para formalizar tudo o quanto antes, porém, a Luana tem se recusado a atender minhas ligações, e também não parece estar disposta a resolver de forma pacífica com a advogada, o que dificulta o processo. Poderíamos resolver isso de forma civilizada, é o que venho tentando fazer. Segue o print da conversa que ela expôs pela metade."

Segundo Luana, as leis em Portugal não defendem as mulheres e "mães solo" do país em relação à guarda dos seus filhos, e por isso, o ex-marido poderia ter a guarda completa se quisesse, e Pedro se pronunciou dizendo: "Eu não pedi a guarda das crianças, eu pedi para que eles passassem o ano de 2023 no Brasil, com a possibilidade da mãe estar com eles sempre que quiser, além das crianças também terem tempo de ficar com a irmã que acabou de nascer. Minha mudança para o Brasil não é definitiva, ficarei no país aproximadamente de seis a 12 meses. Tentei por muitos anos viver em paz com a Luana, mas ela sempre preferiu tratar da vida dos nossos filhos publicamente como uma novela através da internet. Minha intenção é resolver tudo legalmente e poder preservar a privacidade dos meus filhos, vivendo em paz." e continuou: "Mãe solo? Eu sempre exerci as minhas funções como pai, nossa guarda é compartilhada e muitas vezes as crianças acabam ficando até mais tempo comigo, não faz sentido a mãe deles se dizer mãe solo."

Outro assunto abordado por Luana várias vezes ronda a educação dos filhos. Segundo a atriz, Scooby sempre deu preferência ao esporte na vida das crianças, deixando a educação formal em segundo plano, inclusive apoiando o estudo à distância. Sobre isso, Pedro explicou que por ser atleta o seu maior instinto é apoiar que seus filhos sigam possíveis sonhos na mesma direção: "Luana teve uma criação, eu tive outra, temos personalidades e visões de mundo diferentes. Eu fui salvo pelo esporte, pra mim foi a principal educação que tive, e acredito que através do esporte os meus filhos e qualquer ser humano pode aprender muito sobre a vida em vários aspectos. E isso não invalida a importância dos estudos. Eu também incentivo os meus filhos a buscarem os sonhos deles e isso não quer dizer que eu não me preocupo com a educação que eles precisam ter. Temos só maneiras diferentes de pensar e por isso estamos separados. Eu respeito as escolhas da Luana."

Ao final, Scooby retomou o assunto do ano novo, no qual foi criticado por festejar enquanto a filha estava internada na UTI. O atleta reafirmou que recebeu a festa como uma surpresa de seus amigos mais próximos e familiares. Além disso o surfista expos ataques que recebeu e fake news das quais foi vítima por apoiadores da ex-mulher.