Ayla, filha de Bárbara Evans, completou 9 meses Reprodução/Instagram

Publicado 03/01/2023 17:51

Rio - Bárbara Evans usou o Instagram nesta terça-feira (03) para comemorar o 9° mês de vida de Ayla, sua primeira filha com o empresário Gustavo Theodoro. A modelo de 31 anos compartilhou os registros de um ensaio fotográfico realizado pela filha.

"Hoje é mesversário dela, da minha maravilhosa, do meu mundo todo, da coisa mais importante da minha vida. Nove meses, meu amor. Como o tempo passou rápido! Minha bebê, todos os meses eu vou te agradecer! Obrigada por ter me escolhido", iniciou Bárbara Evans.

"Por você eu vivo a vida intensamente, por você eu trabalho com mais prazer, por você eu brigo com qualquer um, por você eu faço o que for. Obrigada por cada sorriso, você não faz ideia como um 'simples' sorriso faz sua mãe desmanchar todinha! Esses seus 2 dentinhos são tudo, minha princesa. Obrigada por estar sempre comigo, viu? Te amo demais. Sua mamãe".