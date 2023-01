Malvino Salvador compartilha cliques com filhos e esposa durante viagem para Angra dos Reis - Reprodução Internet

Malvino Salvador compartilha cliques com filhos e esposa durante viagem para Angra dos ReisReprodução Internet

Publicado 03/01/2023 16:59

Rio - Malvino Salvador compartilhou em suas redes sociais, nesta terça feira (3), registros da viagem que fez com a família para Angra dos Reis, cidade localizada na região da Costa Verde no litoral sul do Rio de Janeiro. Aproveitando a folga de final de ano, o ator mostrou cliques ao lado dos filhos, se divertindo nos dias ensolarados.

Na legenda, o artista escreveu "Família", e recebeu muitos elogios de fãs, seguidores e internautas. Mensagens como: "Família linda!!! Parabéns!!!", "Hehehe parabéns pelo garoto cheio de saúde! Que Deus abençoe sua família", "Um abençoado 2023 para sua família" e "Parabéns que família linda...crianças lindas..", foram as mais vistas.

Nos cliques, o ator de 46 anos aparece acompanhado dos filhos Ayra, Kyara e Rayan, além da esposa lutadora Kyra Gracie. O artista ainda é pai de Sofia Salvador, de 13 anos, fruto do relacionamento de Malvino com Ana Ceolin.