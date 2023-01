Claudia Ohana fala sobre a internação da filha, Dandara - Reprodução do Instagram

Publicado 03/01/2023 15:27

Rio - Claudia Ohana, de 59 anos, usou o Instagram, nesta terça-feira, para falar sobre a internação da filha, Dandara, de 39 anos. A atriz contou que a herdeira foi diagnosticada com um abcesso na garganta - quando há um acúmulo de pus e a infecção se espalha além das amígdalas, para o pescoço e o peito-, mas tranquilizou os fãs ao dizer que ela está bem.



'Me deu vontade de mostrar um pouco da vida real, o lado não tão bom. A gente sempre mostra as coisas glamourosas, estamos sempre em uma vida feliz", começou Claudia. "Estou no hospital, minha filha foi internada. Não é nada grave. Ela já está melhorando. Ela está com um abcesso na garganta, então, não estava conseguindo falar e nem engolir nada", explicou.

Em seguida, a atriz admitiu seu cansaço. "Estou cansada, sim. Hospital é cansativo, você vem e fica horas pra ser internado...Dividi isso porque sei que toda mãe fica acabada com filho no hospital, mas ela está melhorando", frisou. Por fim, a artista agradeceu o carinho dos fãs. "Obrigada pelas mensagens positivas".