Giovanna Ewbank, Bruno Gagliasso e o filho caçula, Zyan - Reprodução / Instagram

Giovanna Ewbank, Bruno Gagliasso e o filho caçula, ZyanReprodução / Instagram

Publicado 03/01/2023 13:36

Rio - Giovanna Ewbank, de 36 anos, usou as redes sociais, nesta terça-feira, para compartilhar registros de suas férias no rancho da família, localizado em Paraíba do Sul, no interior do Rio. No Instagram, a apresentadora posou ao lado do marido, Bruno Gagliasso, e do filho caçula, Zyan, de 2 anos, em uma bela paisagem de arco-íris.

fotogaleria

"Ontem foi assim", escreveu ela na legenda das fotos. Em seu perfil, Bruno também compartilhou algumas imagens do momento. "Esperança. Começamos o ano assim. Juntos, em família, no lugar que mais amamos estar", escreveu o ator.

Nos comentários do post, fãs aproveitaram para elogiar as fotos publicadas pelo casal. "Quanta beleza!", disse uma seguidora. "Sonho!", ponderou outra. "Que lugar lindo, Gio! Um paraíso! E vocês, com essa energia super linda, complementam tudo", opinou uma internauta. "Espetáculo!", comentou um usuário.

Veja a publicação