Maíra Cardi nega que tenha reatado o casamento com Arthur Aguiar - Reprodução do Instagram

Maíra Cardi nega que tenha reatado o casamento com Arthur AguiarReprodução do Instagram

Publicado 03/01/2023 10:30 | Atualizado 03/01/2023 11:16

Rio - Maíra Cardi, de 39 anos, negou que tenha reatado o casamento com Arthur Aguiar ao responder a pergunta de um fã através do Instagram Stories, nesta terça-feira. Os rumores de que os dois se reconciliaram surgiram após o campeão do "Big Brother Brasil 22", da TV Globo, passar o Natal junto com a coach de emagrecimento e a filha deles, Sophia, de 4 anos.

fotogaleria



"Gente, eu não ia responder isso, mas vocês perguntam tanto, tanto, tanto que resolvi dar uma satisfação para vocês pararem e aquietarem com isso. Eu e o Arthur terminamos, sim, definitivo, sim. A gente encerrou nosso ciclo. Obviamente que vamos ser amigos para o resto da vida. Ele é pai da minha filha , faz parte da minha família e vai fazer pra sempre", começou a influenciadora digital.

"Gente, eu não ia responder isso, mas vocês perguntam tanto, tanto, tanto que resolvi dar uma satisfação para vocês pararem e aquietarem com isso. Eu e o Arthur terminamos, sim, definitivo, sim. A gente encerrou nosso ciclo. Obviamente que vamos ser amigos para o resto da vida. Ele é pai da minha filha , faz parte da minha família e vai fazer pra sempre", começou a influenciadora digital.

"Quero muito bem dele, que ele seja muito feliz e será. A mãe dele é muito amiga do pai, que não é mais casada com ele. Minha mãe é muito amiga da minha avó,que é mãe do meu pai, que é casado de novo. Então, a gente tem muitos exemplos na família do que realmente importa, de uma maturidade na relação. Então, pra sempre a gente vai ter uma relação muito boa. Quero que ele seja feliz, ele também quer que eu seja feliz. Fomos muito felizes enquanto durou, mas encerramos nosso ciclo como tem que ser. Mas agora somos pais da Sophia e continuaremos sendo uma família", destacou.