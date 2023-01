Rafael Cardoso em clima de intimidade com ex-vizinha em boate na Barra da Tijuca - Reprodução Internet

Rafael Cardoso em clima de intimidade com ex-vizinha em boate na Barra da TijucaReprodução Internet

Publicado 03/01/2023 08:49

Rio - Após 16 anos de casamento com Mariana Bridi, Rafael Cardoso está curtindo a vida de solteiro. O ator foi flagrado aos beijos com uma modelo na boate Vitrinni, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, no domingo, primeiro dia deste ano. As informações são do "Extra".

fotogaleria

Ainda de acordo com a publicação, a jovem em questão é Emmilly Ruthe, de 23 anos, ex-vizinha de Rafael, já que ela mora no mesmo condomínio que o ator vivia com a ex-mulher, Mariana Bridi. A própria Emmilly postou, nos Stories, do Instagram, algumas fotos e vídeos em que Rafael aparece dando um beijo em sua bochecha.

Rafael Cardoso e Mariana Bridi ficaram juntos por 16 anos e anunciaram a separação em dezembro. Em entrevista recente ao podcast "Papagaio Falante", o ator falou sobre os boatos de traição. "Ela me perdoou de várias coisas. A gente tem vários acordos quando é casado. Prefiro nem falar sobre isso, mas, sim, ela me perdoou várias vezes, assim como eu perdoei ela também. Casamento é isso: um cede daqui, outro cede dali", despistou.