Gil do Vigor posa com Pedro Rousseff, sobrinho-neto de Dilma Rousseff - Reprodução da internet

Publicado 02/01/2023 23:00

São Paulo - Gil do Vigor não está com sorte no amor. Nesta segunda-feira (02), o ex-BBB não conseguiu colher frutos no último flerte que tentou. O economista testou a sorte com o sobrinho-neto de Dilma Rousseff, Pedro, que deu um ‘fora’ bem educado em Gilberto.

Os dois se encontraram durante a posse do presidente Lula, no último domingo (01). Na ocasião, Gil chamou Pedro de "Marido", na brincadeira. Contudo, alguns seguidores do ex-BBB ficaram atiçados com a possibilidade. Os dois se encontraram durante a posse do presidente Lula, no último domingo (01). Na ocasião, Gil chamou Pedro de "Marido", na brincadeira. Contudo, alguns seguidores do ex-BBB ficaram atiçados com a possibilidade.

Com a repercussão, o economista reagiu: "Ele me beijou no rosto! Mas eu quero namorar. Bora gente, fazer isso acontecer.", revelou Gil a uma fã pelo Twitter.

Contudo, Pedro se manifestou na publicação de Gil e cortou a esperança do economista.



"Gil, foi um prazer te conhecer! Se eu virar o Ministro do Namoro posso te ajudar com isso. Espero que a gente se encontre novamente. Um abraço!", se esquivou o sobrinho de Dilma.