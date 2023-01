Antonia Fontenelle comparou look de Janja na posse de Lula à velha guarda da Imperatriz Leopoldinense - Reprodução/Instagram

Antonia Fontenelle comparou look de Janja na posse de Lula à velha guarda da Imperatriz LeopoldinenseReprodução/Instagram

Publicado 05/01/2023 08:38

Rio - A confusão envolvendo a primeira-dama Janja, a escola de samba Imperatriz Leopoldinense e a apresentadora Antonia Fontenelle ainda está dando o que falar nas redes sociais. Depois de ver que o presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), Jorge Perlingeiro, afirmou que não aceitará seu credenciamento para o Carnaval, caso ela o faça, Antonia disparou nos Stories do Instagram: "Que gente louca. Put* que pariu". Ela disse ainda que vai falar sobre o assunto em seu canal no YouTube nesta quinta-feira.

Tudo começou durante a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no último domingo. Ao acompanhar a cerimônia pela televisão, Antonia, que é apoiadora de Jair Bolsonaro (PL), disse que a primeira-dama, Janja, estava usando um modelito parecido com o figurino da velha-guarda da Imperatriz Leopoldinense.

"Olha, gente... Isso aqui é a velha-guarda da Imperatriz Leopoldinense. Não entendo muito de moda, mas acho que não precisa, isso aqui é a minha opinião... Opinião de uma mulher básica. 'Porque, Leopoldinense, Antonia?' Porque é uma escola apática, não fede e nem cheira, entendeu? Nem é a velha guarda da Mangueira, Mocidade ou Grande Rio, é Imperatriz Leopoldinense. Só por Deus...", disse.

A escola de samba, então, se pronunciou sobre as declarações de Antonia e convidou Janja para desfilar no Carnaval deste ano como madrinha da ala . "Os ataques infundados de quem desconhece a história do carnaval atingem não somente à nossa Agremiação, mas, sobretudo, nossa comunidade, torcedores, componentes e, consequentemente, todo o mundo do samba. Exigimos respeito aos nossos sessenta e três anos de história em benefício da arte e da cultura popular brasileira", disse em comunicado.

A agremiação também enviou um ofício à Liesa solicitando que o credenciamento de Antonia para o Carnaval seja negado. O presidente do órgão, Jorge Perlingeiro, disse que caso ela o faça, acatará o pedido da escola e não a credenciará . No entanto, ainda segundo Perlingeiro, Antonia nunca solicitou o credenciamento da Liesa e ele não pode impedir que ela compre ingressos ou seja convidada por camarotes.

Antonia segue ironizando o assunto nas redes sociais. A primeira-dama não se pronunciou sobre o caso.