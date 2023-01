Natália Deodato e Maria serão amigas no filme ’Bandida - A Número Um da Rocinha’ - Reprodução Internet

Natália Deodato e Maria serão amigas no filme ’Bandida - A Número Um da Rocinha’Reprodução Internet

Publicado 05/01/2023 07:51

Rio - As ex-participantes do "BBB 22" Maria e Natália vão atuar juntas no filme "Bandida - A Número Um da Rocinha". O longa de João Wainer é baseado no livro "A Número Um", de Raquel de Oliveira. E parece que as desavenças entre as duas ficaram para trás. Na trama, Maria viverá a chefe do tráfico enquanto Natália será sua melhor amiga.

fotogaleria

"A vida depois do balde. Já estão ligados na novidade?", escreveu Maria ao postar uma foto em que ela e Natália aparecem caracterizadas como suas personagens no Instagram. A legenda faz referência a uma prova do "BBB 22" em que Maria agrediu Natália ao jogar um balde em sua cabeça. A atitude provocou a desclassificação de Maria do programa. No entanto, tudo já está bem entre as duas ex-BBBs.

"Bandida" se passa nos anos 1980. Na trama, Maria vive Rebeca, que é vendida aos 9 anos pela avó para um bicheiro que mandava na Rocinha. Enquanto cresce, Rebeca acompanha a mudança de poder do jogo do bicho para o tráfico na comunidade. Mais tarde, ela vira mulher do chefe do tráfico, Pará, vivido por Jean Amorim. Quando ele morre, Rebeca se torna a chefe da quadrilha. Já Natália vive Gigi, sua melhor amiga.