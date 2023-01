Ator Jeremy Renner posta foto direto do hospital após sofrer acidente na neve - Reprodução/Instagram

Publicado 04/01/2023 22:36

São Paulo - Jeremy Renner teve a parte superior do tronco esmagado pelo snowcat e estava em péssimo estado, conforme a ligação feita para o 911, após o grave acidente. O ator foi atropelado pelo veículo, de mais de 6 toneladas , enquanto ajudava a tirar a neve em uma estrada privada nos Estados Unidos.

O site TMZ obteve o registro da ligação feita minutos depois do ocorrido e revela que o astro podia ser ouvido ao fundo gemendo de dor. O site TMZ obteve o registro da ligação feita minutos depois do ocorrido e revela que o astro podia ser ouvido ao fundo gemendo de dor.

Durante a ligação, informam que o ator de Gavião Arqueiro tinha um sangramento intenso na cabeça e outros ferimentos. "Ele foi completamente esmagado e está com extrema dificuldade para respirar", dizia a pessoa que fez a chamada.



De acordo com o site, a parte mais assustadora é quando entregam que o lado direito do peito de Jeremy desabou e a parte superior do tronco foi esmagada.



As autoridades relataram que Renner ajudava um membro da família a desatolar o carro da neve, quando saiu do trator para conversar com o familiar, o veículo começou a capotar. O ator então tentou voltar para o banco do motorista, porém acabou sendo esmagado.