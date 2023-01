Mari Bridi leva filhos para o CCBB - Reprodução Internet

Publicado 04/01/2023 19:43 | Atualizado 04/01/2023 22:09

Rio - Ex-mulher do ator Rafael Cardoso, Mari Bridi compartilhou, nesta quarta-feira (4), em seu Instagram cliques do passeio que fez com os filhos ao Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), no Centro do Rio de Janeiro para conhecer a exposição "Os gêmeos", em exposição. Acompanhada por Aurora, de 7 anos, e Valentim, de 4 anos, a filha de Sonia Bridi aproveita o período solteira após a separação.

Na legenda, Mari escreveu: "Hoje fomos a exposição dos @osgemeos aqui no Rio e foi tão legal ver arte através dos olhos deles! Aurora se apaixonou por tudo e fez questão de registrar, fez foto de quase todos os quadros da exposição pra “guardar” de lembrança no telefone dela e ficava me chamando pra mostrar! Parabéns @osgemeos a exposição tá lindona, a Aurora que pediu pra avisar" e recebeu muitos elogios nos comentários.

Fãs e internautas se reuniram para exaltar a beleza de Mari e sua família com mensagens como: "Mulher acho você demais!", "Tu que é uma obra de arte ambulante", "Tá muito mais gata" e "Ohhhh família maravilhosa". A influenciadora declarou que se separou do ator no inicio do último mês de dezembro, o que chocou as redes sociais.