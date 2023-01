Luana Piovani e Maíra Cardi - reprodução do instagram

Publicado 04/01/2023 18:45

Rio - Maíra Cardi saiu em defesa de Luana Piovani, nesta quarta-feira, após Monique Evans criticar a atriz pela briga pública com Pedro Scooby. A influenciadora deixou um comentário em postagem no Instagram sobre o caso em que rebate o posicionamento da apresentadora sobre a polêmica entre a atriz e o surfista.

fotogaleria

"Que loucura, minha senhora! A Luana Piovani quer os direitos iguais, ela está exigindo que ele pague a metade que é a parte que ele deve! Que triste a senhora dizer que ela está sendo sustentada. É um absurdo!", iniciou a coach, que já chegou a trocar farpas com Luana nas redes sociais, durante a participação de Scooby e Arthur Aguiar no "BBB 22".

A ex-sister ainda chamou a atenção de Monique por dizer que acha "desnecessária essa exposição toda": "Dizer que ela falou demais ou mais do que devia, qualquer outra pessoa que nunca falou muito até pode, mas eu e a senhora não podemos, né? Pois acho que temos idade o bastante para saber que já falamos muito nessa vida também", alfinetou.

"Então, o que eu acho mesmo é que não devemos nos meter nisso. A gente só assiste e aprende o que precisa aprender sem brincar de Deus e tentar dar lição de moral que não estamos podendo", completou Maíra.

A resposta da influenciadora digital veio após Monique Evans usar o Twitter para criticar Luana Piovani, que compartilhou um desabafo recentemente por não concordar com o valor que Pedro Scooby deseja pagar de pensão aos filhos Dom, Bem e Liz. "Adoro a Piovani, mas acho desnecessário essa exposição toda. Acho um absurdo mulher que vive com a pensão do marido. Nunca precisei de homem para me pagar nada! Na hora de ser feminista, querer direitos iguais, mas por que o homem tem que te bancar? Com relação aos filhos, acho que podemos dividir. Coisa que nunca fiz!! Criei os meus sozinha", declarou ela, que é mãe de Bárbara Evans e Armando Aguinaga.