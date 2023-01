Luana Piovani alfinetou Pedro Scooby nas redes - Reprodução

Luana Piovani alfinetou Pedro Scooby nas redes

Publicado 03/01/2023 22:28

"Já falei com meus filhos. Lizoquinha comendo, os meninos na piscina, estão ótimos, felizes e corados", disse a artista, nos Stories do Instagram. Em desabafo recente, a famosa, que mora em Portugal, havia reclamado da falta de contato com os herdeiros, que estão com Scooby no Brasil.

Em seguida, Luana comentou quais são seus próximos passos na disputa contra o ex-marido relacionada à pensão e à guarda dos filhos. "Já recebi o e-mail da advogada do #AVidaÉIrada. (Na) sexta-feira, devo ter reunião com advogados aqui à tarde e segue o baile. A voz do povo é de Deus. Estou do lado da verdade, o que faz que Deus esteja de mãos dadas comigo", declarou.

"Gratidão a todas as pessoas que me escreveram, que me deram colo, se preocuparam comigo e a todas as mulheres que passam por isso. Deus me deu potência e coragem. Não vou abrir mão de usufruir dessas duas dádivas. Vou mexer doce aqui em Portugal e no Brasil", continuou a ex-global.

A atriz ainda contou que as crianças retornarão a Portugal em breve e confessou o alívio por ter os filhos de volta: "Meus filhos chegam no domingo para viver seis meses sob as minhas asas. Que dádiva porque está deixando bem mais caro o molho que o frango. Agora essas crianças vão ser bem cuidadas. Vai parar com essa palhaçada de vai e volta com celular, sem escovar os dentes, falando palavrão", disse, alfinetando Pedro Scooby pela forma como ele cuida de Dom, Bem e Liz.