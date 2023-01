Em meio a polêmica com Pedro Scooby, Luana Piovani rebate comentários de seguidores - Reprodução / Instagram

Em meio a polêmica com Pedro Scooby, Luana Piovani rebate comentários de seguidoresReprodução / Instagram

Publicado 03/01/2023 11:34 | Atualizado 03/01/2023 11:53

Rio - Após publicar um vídeo em que detona Pedro Scooby por não concordar com o valor da pensão alimentícia que ele pretende pagar aos filhos Dom, de 10 anos, e os gêmeos Bem e Liz, de 7, Luana Piovani expôs uma de suas conversas com o ex-marido nas redes sociais. A atriz, que já garantiu aos seguidores do Instagram que o dinheiro não é a questão principal, compartilhou prints das mensagens trocadas com o surfista pelo WhatsApp.