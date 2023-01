Luana Piovani faz novo desabafo sobre briga com Pedro Scooby - Reprodução/Instagram

Luana Piovani faz novo desabafo sobre briga com Pedro ScoobyReprodução/Instagram

Publicado 02/01/2023 18:58 | Atualizado 02/01/2023 19:37

Rio - A polêmica entre Luana Piovani e Pedro Scooby ganhou um novo desdobramento, nesta segunda-feira, quando a atriz usou as redes sociais para avisar que enfrentará o surfista em uma briga judicial pela guarda dos filhos. A mãe de Dom, de 10 anos, e dos gêmeos Bem e Liz, de 7, explicou que o ex-BBB entrou em contato com ela para dizer que irá reduzir o valor que paga de pensão alimentícia. Em longo desabafo, a artista afirmou que o atleta pretende contratar uma advogada em Portugal para alterar os termos da guarda dos filhos.

fotogaleria

"A novela 'Irresponsabilidade e Incoerência' segue aqui. Resta saber até quando o pai dos meus filhos vai dar tiro no pé e se manter escolhendo não pensar. Porque ignorância, na idade dele, no quarto filho, e com acesso à informação do jeito que ele tem, é escolha, não tem outro nome", escreveu a artista, na legenda de um vídeo em que detona Scooby, que anunciou recentemente o nascimento de Aurora, sua primeira filha com Cintia Dicker.

A ex-global ainda abriu o jogo sobre o período em que viveu com Scooby: "Banquei o 'Vida Irada' por muito tempo (até dentista, pense!), banquei nossos gastos com nossos filhos durante todo tempo que fui casada com ele (ah! ele pagava o aluguel da casa), agora está achando que vou usar esse dinheiro dele comigo?", continuou ela, que ainda citou as marcas que patrocinam o atleta. "Que exemplo de paternidade. Vejam em que rolo se meteram, e não vai parar aqui", disse.

"Não preciso de dinheiro dele, mas meus filhos precisam! Meus filhos têm direito ao mesmo nível de vida que sempre tiveram. Querem que mude de casa? Que mude de escola? Porque se mudar de casa tem que mudar de escola, e querem que meus três filhos fiquem sozinhos e cozinhem sua própria comida até eu chegar? Ou meus pais de quase 70 anos agora serão as pessoas que prestam serviços à minha família enquanto trabalho??? Aguardo uma sugestão do vosso departamento de marketing. Sem mais, grata, a Direção", completou.

Em um vídeo de mais de 10 minutos, Luana Piovani detalhou a situação tensa que enfrenta com o ex-marido. "Claro que amanhã, que é o dia do Pedro depositar 50% das custas dos nossos filhos, ele esperou agora, esse momento, para dizer que 'vai pagar o que ele acha justo'. Olha que ótimo!", ironizou ela. No registro, a atriz disse que Pedro se recusou a pagar uma parte do aluguel da casa onde a ex-mulher mora com os filhos, além dos gastos com babá. Vale lembrar que o surfista também morava em Portugal, mas se mudou para o Rio de Janeiro em novembro do ano passado com Cintia Dicker.



"Ele também esqueceu do carrinho do filho dele andar de skate, porque ele acha que eu corto o sonho do filho dele e exijo que a escola seja prioridade. E ele acha que o grande incentivador é ele. Mas não vai me dar o dinheiro do motorista, porque tem que ter um motorista, primeiro porque eu não dirijo e segundo porque eu estou trabalhando. Então, o Dom já vai chegar aqui sem ir para o skate. Ele definiu um valor para comida e aí o valor realmente faz jus ao que eu pago, e ele disse que vai contratar um advogado aqui em Portugal", relatou.

Em seguida, a loira fez um panorama da legislação para mulheres e crianças em Portugal ao dizer que Scooby tem planos de tirar a guarda dos filhos de Luana. "Aqui em Portugal, diferente do Brasil, eles são muito preocupados com a coisa da privacidade, do cuidado, da imagem da criança. Então, aqui, você não pode divulgar a foto do seu filho, você não pode contar histórias do seu filho e tal. Mas não é esse o nosso background, não é essa nem a minha história nem a dos meus filhos nem a do pai dos meus filhos", disse.

"Então, ele vai contratar um advogado aqui e vai imediatamente sugerir: 'olha, você está apto a tirar a guarda da Luana dos seus filhos'. A questão é a seguinte: eu não acho que o Pedro seja apto a criar os meus três filhos mais o dele recém-nascido. Então eu acho que ele precisa de mim. Porém se ele entrar aqui ele acaba conseguindo tirar a guarda das crianças por esse papo que estamos tendo na internet, por eu expor os meus filhos. Então resta saber se, fora o Dom, os outros meninos vão querer ir, claro que vão ter que tirar os meus olhos e os órgãos de dentro do meu corpo para tirarem os meus filhos de mim", declarou.

A atriz contou que já teve atritos com o ex-marido por priorizar a educação dos filhos e chegou a revelar que Pedro quis tirar o primogênito da escola, colocando Dom para estudar em casa, no formato conhecido como "homeschooling". "Eu prezo por educação, que não é a prioridade do Pedro, a gente sabe disso. Ele fala nossa língua errado, fala inglês errado, ele não lê. Ele não prioriza isso, ele prioriza a curtição, até ai eu não acho que está errado porque a gente não sabe até quando a gente vai viver. Porém priorizar a educação foi algo que me foi passado quando eu era pequena pelo meu pai e pela minha mãe, e eu sigo me achando uma boa mãe porque eu priorizo isso!"



Além disso, Luana esclareceu que aconselhou Pedro a não levar os filhos para o Brasil na época do nascimento de Aurora, ainda mais após descobrir que a quarta filha do surfista sofre com um problema de saúde e precisaria passar por duas cirurgias logo após nascer. "Ele e ela (Cintia) têm que estar na maternidade, porque existe uma prioridade mesmo e não são os meus três filhos, é a recém-nascida que tem suas condições de saúde", comentou.

A atriz ainda completou o desabafo revelando a atitude que pretende tomar em resposta às atitudes de Scooby: "Vou fazer vídeos para os patrocinadores pra ver se é esse tipo de imagem que eles querem atrelada (a eles). Porque é o seguinte: o Brasil é feito de mães solo. Eu represento as mães solo, as corajosas, e que têm condições e voz pra estar aqui contando todo esse trê-lê-lê. Mas a maioria das pessoas não tem essa força e essa potência que eu tenho", afirmou ela, que está com uma viagem marcada ao Brasil em fevereiro a trabalho, enquanto os avós maternos cuidarão de Dom, Bem e Liz.



"Mas, é isso, a culpa não é dos meus filhos, quem escolheu o pai mal e porcamente fui eu, apesar dos filhos serem maravilhosos e terem muita saúde. Mas eu vou ter que dar uma questionada, não é bacana. Ser pai é muito mais do que deitar na cama e fazer filho, é levantar e criar", refletiu ela. "Seguimos na luta das pessoas responsáveis, coerentes e que sabem o que realmente significa educar alguém", finalizou.

Confira: