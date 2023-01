IZA faz topless na praia - Reprodução/Instagram

Publicado 02/01/2023 17:37 | Atualizado 02/01/2023 18:42

Rio - IZA deixou a primeira segunda-feira (2) do ano ainda mais quente. A cantora, que foi uma das atrações do Show da Virada em Copacabana, no Rio, compartilhou registros fazendo topless em uma praia. "Oi, 2023", escreveu a cantora na legenda.

A publicação logo recebeu uma chuva de elogios de amigos famosos e fãs da artista. "Oi, sereia", comentou Pocah. "Obra de arte", disse uma fã de IZA. "Mulher do céu", reagiu outra. "Poderia ter avisado aos usuários de celular travando que essas fotos estavam pesadas", brincou mais um. "Eu amo a instituição IZA como veio ao mundo no primeiro dia do ano, é tipo constatar uma divindade", elogiou outra seguidora.