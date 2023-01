Kelly compartilhou registro do irmão Edinho estendendo a bandeira do Santos no caixão do pai, Pelé - Reprodução Internet

Kelly compartilhou registro do irmão Edinho estendendo a bandeira do Santos no caixão do pai, PeléReprodução Internet

Publicado 02/01/2023 20:09 | Atualizado 02/01/2023 20:12

Rio - Filha de Pelé, Kelly Nascimento, usou suas redes sociais para compartilhar registro do irmão Edinho colocando a bandeira do Santos e do Brasil no caixão do pai. O velório aconteceu nesta segunda-feira (2) na Vila Belmiro, estádio do clube Santos, onde o Rei começou sua carreira profissional no futebol. Milhares de fãs e torcedores compareceram à cerimônia para se despedir do ídolo.

Pelé faleceu aos 82 anos, no último dia 29 de dezembro, após um mês internado em tratamento contra um câncer de cólon. O corpo do jogador deixou o Hospital Israelita Albert Einstein na madrugada desta segunda-feira (2), e foi acompanhado por Edinho, que compartilhou em seu Story o caminho para o estádio. No vídeo postado na estrada, o treinador de futebol escreveu: "Levando nosso Rei pra casa" e em seguida "Chegamos em casa", marcando a localização da Vila Belmiro.

Nos comentários da publicação de Kelly muitos seguidores e fãs de todo o mundo se juntaram às celebridades para prestar suas homenagens. Mensagens como: "Somente agradecer ao cara que revolucionou o futebol. Vai com Deus Rei", "Adeus nosso herói brasileiro do futebol. Siga em paz", "Ele sempre viverá fazendo gols em nossos corações que Deus de forças aos familiares #peléeterno" e "Que toda família e amigos sejam consolados nesse momento tão difícil da perda do Edson Arantes!! O Pelé estará conosco sempre", foram as mais vistas.