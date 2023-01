Claudia Raia posa nua ao ar livre e ostenta barrigão aos sete meses de gravidez - Reprodução/Instagram/Alê de Souza

Publicado 02/01/2023 18:14

Rio - Claudia Raia já iniciou a semana com um clique belíssimo, publicado nesta segunda-feira, em seu perfil de Instagram. Na foto tirada ao ar livre, a atriz de 56 anos surgiu nua enquanto ostenta o barrigão dos sete meses de sua terceira gravidez, à espera de Luca, seu primeiro filho do casamento com Jarbas Homem de Mello. "Olhando pro futuro, desnuda de tudo!", escreveu ela, na legenda da postagem.

O registro foi o suficiente para fãs e amigos encherem a artista de elogios, começando pelo marido: "Muito gata minha mulher", declarou Jarbas, acrescentando emojis de corações. "Bonitona", comentou Carmo Dalla Vecchia. "Maravilhosa", elogiou Mariana Ximenes. "Uma obra de arte", disparou um seguidor.

Recentemente, Claudia impressionou os fãs ao mostrar que continua com sua rotina de exercícios, mesmo aos sete meses da gestação. Em vídeo publicado em sua rede social, a atriz surgiu ao lado do marido enquanto se exercitava na academia, vestindo um cropped que evidenciou o barrigão de gravidez. Vale lembrar que ela já é mãe de Enzo, de 25 anos, e Sophia, de 19 anos, frutos do antigo relacionamento com Edson Celulari.

