Karoline Lima se machucou após vidro de box estourar - Reprodução/Instagram

Publicado 02/01/2023 16:48

Rio - Karoline Lima preocupou fãs ao relatar um acidente caseiro, nesta segunda-feira. A ex-mulher do jogador Éder Militão contou estava se secando depois de um banho, quando o vidro de seu box estourou. Nos Stories do Instagram, a influenciadora de 26 anos mostrou os estilhaços que se espalharam pelo banheiro de seu apartamento, em São Paulo.

"Gente do céu, olha o que acabou de acontecer. Eu tava saindo do banho, quando olhei para trás, o vidro explodiu", disse a famosa, que ainda postou foto de alguns ferimentos em suas pernas. "Me cortei um pouco, mas não foi nada comparado ao que poderia ter sido. Quando vi o vidro caindo corri pro canto do banheiro. Se eu não tivesse visto, teria sido em cima de mim", explicou.

No último domingo, Karoline usou as redes sociais para mostrar o look escolhido para celebrar a chegada de 2023. A influenciadora abusou do brilho em um vestido colado ao corpo, com uma abertura reveladora na lateral: "Tchau, 2022", escreveu ela, na legenda do vídeo em que posou sensual ao som de "Mulher do Ano", de Luísa Sonza.