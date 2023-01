Giovanna Ewbank no rancho da família - Reprodução/Instagram

Publicado 02/01/2023 15:13

Rio - Giovanna Ewbank mostrou um pouco de como tem sido a rotina da família no rancho em Paraíba do Sul, no interior do Rio.A apresentadora, o marido Bruno Gagliasso, e os filhos Titi, Bless e Zyan estão curtindo o início do ano bem tranquilos em meio à natureza.

"2023 começou assim... e que continue sendo", legendou ela. Neste domingo (1), Gioh também aproveitou para se declarar para o marido. "Eu e ele. Feliz 2023 meu amor, meu companheiro, parceiro e melhor amigo, pai dos meus filhos, amante da natureza. Que lindo ver nosso caminho até aqui, são tantas conquistas, amor, quedas, gargalhadas e recomeços pra sermos hoje quem somos. 3 filhos e uma história linda que a gente sempre se emociona ao lembrar", disse ela.



"Já vivemos tanta coisa, são 13 anos juntos. Te amo infinito, morro de orgulho de nós e de tudo o que ainda viveremos!", completou a apresentadora.