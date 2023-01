Latino mostra resultado de rejuvenescimento facial - Reprodução/Instagram

Publicado 02/01/2023 13:49 | Atualizado 02/01/2023 13:50

Rio - Latino mostrou o resultado dos procedimentos estéticos de rejuvenescimento facial após diminuição dos inchaços no rosto. O cantor, que havia virado meme nas redes sociais , surgiu no Instagram de sua noiva, Raffa Rarbbie, e aproveitou para mandar um recado a quem o criticou por ter se submetido às técnicas.

"Feliz ano novo, meu povo. Ontem (31/12) tivemos que trabalhar e fazer a alegria da turma de Arraial D'Ajuda, então hoje, na verdade, é que começa o meu Réveillon. Já estou com a cara um pouco melhor, está desinchando... Para muitos que me criticaram, dá um close no meu visual. Então, gente, vamos começar 2023 diferente, né?", disse Latino, que foi elogiado pela noiva em seguida. "Gato, segura essa versão 2023", comentou Rarbbie.



O cantor continuou, deixando uma reflexão para os seguidores. "Eu sei que é difícil, mas a gente pode conseguir se a gente tentar cavar obstáculos. Tenho certeza que Deus vai nos honrar. Independente das circunstâncias políticas, acho que o mais importante é focar no trabalho e persistirmos naquilo que a gente acredita. Desejo esse copo de champanhe a todos os meus fãs. Estou sem rede social, todo mundo sabe, então fica difícil a gente se comunicar, então estou usando as redes da Raffa para celebrar esse momento especial e desejar a vocês, meus fãs, um 2023 abençoado, ousado e irreverente. Aguardem que tem muita coisa para acontecer", prometeu Latino.