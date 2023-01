Tatá Werneck publica foto divertida com Rafael Vitti - Reprodução do Instagram

Tatá Werneck publica foto divertida com Rafael VittiReprodução do Instagram

Publicado 02/01/2023 13:02 | Atualizado 02/01/2023 13:03

Rio - Tatá Werneck, de 39 anos, arrancou risadas dos internautas ao publicar um clique divertido com o marido, o ator Rafael Vitti, de 27, no Instagram, nesta segunda-feira. Na imagem, a apresentadora aparece apalpando o bumbum do artista, que estava de sunga. "Aprecie com moderação", brincou ela na legenda.

fotogaleria

Os fãs do casal logo se manifestaram através dos comentários. "A cara dela é a melhor. Cara de quem pegou a coisa certa", disse um. "Não te aguento, mulher!", afirmou outro aos risos. "Você é a melhor", elogiou uma terceira pessoa.

Tatá Werneck e Rafael Vitti estão juntos há cinco anos e são pais de Clara Maria, de três anos.