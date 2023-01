Mãe de Larissa Manoela se pronuncia após deixar de seguir a filha nas redes sociais - Reprodução/Instagram

Mãe de Larissa Manoela se pronuncia após deixar de seguir a filha nas redes sociaisReprodução/Instagram

Publicado 02/01/2023 22:30

Rio - A mãe de Larissa Manoela se pronunciou, nesta segunda-feira, após agitar a web por deixar de seguir o perfil da filha no Instagram e ainda comentar uma postagem de Leo Cidade , ex-namorado da atriz. Silvana Taques Santos falou sobre sua intuição de mãe depois de levantar suspeitas de que ela não teria aceitado o noivado da herdeira com o ator André Luiz Frambach.

fotogaleria

"Toda essa insatisfação gerada não tem nada a ver com 'síndrome do ninho vazio', tampouco com as nossas 'vindas para Orlando'. Realmente sempre vivi momentos pessoais com a Larissa pelo fato dela ter iniciado a carreira artística muito nova, com apenas quatro anos. Essa 'vivência', creio que ainda se faça necessária, porque além de 'mãe', que convenhamos, esse papel independe da idade, sou 'empresária' e 'sócia' da mesma", declarou Silvana ao site 'Na Telinha'.

Sem citar o nome do genro, ela acrescentou: "Sempre fui muito sensível ou suscetível às pistas específicas, as quais me levaram a perceber que algo não estava certo, por isso nunca baixei a guarda e continuo alerta quando sinto alguma coisa errada, principalmente se houver outras pessoas tentando silenciá-la ou contradizê-la. Eu me sentindo uma guardiã a fim de relacionar as informações emocionais com as racionais para tomar decisões com segurança", explicou.

A empresária deixou bem claro que pretende seguir seus instintos por já ter acertado em outras ocasiões. "Vou confiar nos meus sentimentos e agir de acordo com o meu coração, pois não é a primeira e não será a última vez que eu senti, alertei e provei que intuição de mãe, mesmo que você ache que não funciona… As mães sabem e não sabem como sabem", comentou.