Larissa Manoela e a mãe SilvanaReprodução Internet

Publicado 02/01/2023 15:24 | Atualizado 02/01/2023 15:29

Rio - Mãe de Larissa Manoela, Silvana Taques, surpreendeu os internautas ao parar de seguir a filha e o genro, André Luiz Frambach, no Instagram. Os noivos estão em Orlando a passeio e foram surpreendidos pela notícia. Além disso, Silvana também chocou os seguidores ao comentar na foto de Ano Novo de Leo Cidade, ex-namorado da atriz: "Resumindo o que te desejei pelo WhatsApp… Feliz tudo pra você! Saudade! Beijo", e, em seguida, apagar o comentário.

A atriz ficou noiva de André em dezembro de 2022, e compartilhou a novidade pelas redes sociais — ambos ainda seguem Silvana no Instagram. Por sua vez, a mãe da cantora ainda segue seu ex-genro, que terminou o namoro de três anos com Larissa Manoela em fevereiro de 2021.

Nos comentários do post de Réveillon da atriz, internautas e seguidores questionaram a ausência da mãe, e comentaram sobre a postura dela em relação aos fãs da filha.

"A mãe dela parece criança, não é a primeira vez que ela deixa de seguir a filha, certa tá a Larissa que tá vivendo a vida dela", disse um seguidor. "Verdade, quem acompanha a Larissa sabe que a mãe dela é uma pessoa super difícil de lidar e que tá sempre fazendo isso com a filha, parece que tudo tem que ser do jeito dela se não ela fica expondo a filha na internet, graças a Deus a Larissa tem maturidade e não fica dando corda pra essas birras da mãe dela", escreveu outro. "Um ano maravilhoso, e saiba que tratamento pra quem tem uma mãe narcisista é a distância! Mantenha a distância e seja feliz!", destaco um seguidor. "Quando a vi em Fortaleza, a mãe dele era super chata com os fãs e ela um amor", finalizou outro fã.