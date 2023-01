MC Cabelinho e Bella Campos namoram e fãs elogiam: ’Lindos’ - Reprodução Internet

Publicado 02/01/2023 13:26

Rio - A atriz Bella Campos e seu namorado, MC Cabelinho, fizeram a temperatura subir ao postar no Instagram, neste domingo, uma foto em que aparecem juntinhos no Instagram. Na imagem, Bella mostra seu corpão escultural de biquíni enquanto dá um beijo no cantor.

Os fãs ficaram enlouquecidos e fizeram vários elogios. "Queria", disse uma seguidora. "Eu não aguento mais ser solteira", brincou uma admiradora. "Lindos", disse um internauta. "Solteiro não tem um dia de paz", brincou uma pessoa. "Vai ser eu e você quando, vida?", perguntou outra fã.

Bella Campos e MC Cabelinho se conheceram durante as filmagens da próxima novela das 19h da TV Globo, "Vai na Fé". A trama vai substituir "Cara e Coragem".