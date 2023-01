Virgínia Fonseca e a filha, Maria Flor, de dois meses - Reprodução/Instagram

Publicado 02/01/2023 21:05 | Atualizado 02/01/2023 21:06

Rio - Virgínia Fonseca usou as redes sociais, nesta segunda-feira, para revelar que iniciou o ano de 2023 com uma simpatia. Em postagem no Instagram, a influenciadora de 23 anos contou que enterrou o umbigo de sua segunda filha, Maria Flor, de dois meses, fruto do casamento com Zé Felipe. Segundo a tradição, o ato serviria para trazer sorte à criança.

"Photo dump do nosso dia na fazenda, hoje enterramos o umbigo da Florzinha no mesmo lugar que foi enterrado o da Maria Alice", escreveu a loira, na legenda da foto em que Zé Felipe aparece cavando um buraco na propriedade do pai, o cantor Leonardo. "Eu amo vocês mais que tudo", comentou o marido de Virgínia.

Na última sexta-feira, Virgínia dividiu uma situação surpreendente com os fãs. A influenciadora digital contou que sentiu o cheiro do pai, Mário Ferrão, que faleceu aos 72 anos em setembro do ano passado, na filha, Maria Flor, de apenas dois meses. A mulher de Zé Felipe ainda confessou que não é a primeira vez que isso acontece. "Não sei o que pode significar, não sei nem se tem relação, mas me fez lembrar muito meu pai e bateu uma saudade de ter ele comigo", disse ela, que também é mãe de Maria Alice, de um ano.

