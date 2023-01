Lucas Lucco perde em competição de flexões para Marrone - Reprodução Internet

Lucas Lucco perde em competição de flexões para MarroneReprodução Internet

Publicado 02/01/2023 18:37

Rio - O cantor Marrone, aos 57 anos, participou de uma brincadeira com o sertanejo Lucas Lucco, de 31 anos, no último sábado (31). Os artistas entraram em uma competição de flexões e a dupla do sertanejo Bruno, ganhou do amigo mais novo. O vídeo foi postado no Tiktok de Lucco, que escreveu na legenda: "Tem que respeitar o Coronel". Marrone e Lucas passaram o Réveillon em Balneário Camboriú, em Santa Catarina.

fotogaleria

O vídeo também foi compartilhado por Renato Sertanejeiro, amante do gênero musical, que escreveu: "Respeita o Coronel Marrone, meu filho Lucas Lucco". Os internautas e fãs dos cantores se divertiram com o desafio e deixaram nos comentários mensagens exaltando a boa forma do cantor mais velho: "Hahahaha As aparências enganam não julguem o livro pela capa", "Sanfoneiro tem força para segurar a sanfona durante 02 horas de show, imagine para fazer umas flexõezinhas kkkkkk", "A barriguinha sexy deu uma impulsionada kkk" e "Ele usou o apoio da barriga, chame o var kkkkk".