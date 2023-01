Alexandre Marmita - Tyno Cruz / Divulgação

Publicado 02/01/2023 17:10 | Atualizado 02/01/2023 17:18

Rio - O cantor Alexandre Marmita integra a roda do Samba do Trabalhador há 13 anos e lança, nesta segunda-feira (2), a música “A gente tá aí”, composição em parceria com Léo Peres, e composta no auge da pandemia. A letra homenageia em alguns versos Martinho da Vila, um dos ídolos do cantor.

"Essa música foi feita na época do confinamento e fala sobre a tristeza que a gente estava vivendo naquele momento, quando só se pensava em fazer lives e tocar a vida. Quis botar um pouco de alegria na música, e pensei no Martinho, no sorriso dele. Nunca o vi reclamar de nada", conta Alexandre, enquanto prepara um show para lançar a composição no início de fevereiro.

O compositor Moacyr Luz comanda a roda do Samba do Trabalhador, e elogiou o talento de Alexandre Marmita: "Conheci o Marmita na casa do Luiz Carlos da Vila, e me despertou atenção a voz dele, grave, rouca, além do cavaquinho bom de partideiro. Assim que foi possível, o convidei para ingressar no Samba do Trabalhador, e estamos juntos há 13 anos."