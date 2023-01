Jade Picon - Reprodução / Instagram

Publicado 04/01/2023 22:17

Rio - Jade Picon não ficou calada diante um comentário maldoso que recebeu no Instagram, nesta quarta-feira, e compartilhou um desabafo com os seguidores. Após compartilhar um vídeo se exercitando na academia, a influenciadora recebeu mensagem de um internauta em tom de deboche: "Para ter isso? Engrossa mais essas pernas", escreveu o usuário, que também já havia criticado outro post da famosa.

Além de responder a pessoa dizendo que malha "para ter saúde", Jade ainda expôs a mensagem nos Stories do Instagram e comentou: "Tem gente que sempre vai ter algo ruim pra dizer, né? E olha: na maioria das vezes não é sobre você!!! Lembra disso", disse a ex-participante do "BBB 22".

Mais tarde, Jade Picon surpreendeu os seguidores ao surgir com um visual diferente em foto publicada no Instagram. No registro, a influencer aparece com os cabelos castanhos alongados até o abdômen, enquanto usava um vestido com estampa tropical. "Hoje a Chiara vai estar diferente", explicou a atriz de "Travessia", da TV Globo.

