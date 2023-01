Pedro Scooby com família na noite de ano novo - Reprodução Internet

Pedro Scooby com família na noite de ano novoReprodução Internet

Publicado 02/01/2023 16:41 | Atualizado 02/01/2023 16:45

Rio - Pedro Scooby e a esposa Cíntia Dicker receberam críticas nas redes sociais após aproveitarem a noite de ano novo. A filha do casal, Aurora, nasceu na última terça-feira (27) e precisou ficar internada na maternidade enquanto passava por cirurgias. Os pais acompanhavam a recém nascida na UTI até a noite do dia 31 de dezembro, quando a modelo recebeu alta. Sem ter acesso à ala da maternidade onde a filha recebia os cuidados médicos, o surfista levou a esposa para casa e foram surpreendidos por uma festa surpresa de Ano Novo.

fotogaleria

Seguidores criticaram as imagens compartilhadas da comemoração, onde o casal aparecia brindando e tomando espumante da garrafa. No Twitter, uma internauta escreveu: "Eu aprendi a gostar do Pedro Scooby, porém não tem como achar normal ele fazer uma festa, com sua filha internada, sendo que no outro dia ele foi visitar ela. Recém nascida, sem anticorpos.. e a Cíntia bebendo? Pode nem ser com álcool mas muito sem noção". Na conta que compartilhou o vídeo do casal, o internauta escreveu: "A Cíntia não vai amamentar? Estranho que cinco dias após uma cirurgia esteja matando champanhe no gargalo. Estava com sede de camelo no deserto".

Outros críticos apoiaram a ex-esposa de Pedro, Luana Piovani, enquanto julgavam a atitude do casal: "Incrível como cada atualização dele só mostra que a Luana Piovani sempre vai estar certa em fazer a vida dele um inferno na terra" e "Pra eles curtir uma festa é mais importante do que a família, que mundo é esse."

Fãs do casal saíram em apoio à celebração, respondendo às críticas: "Já ouviu falar em rede de apoio? É isso que está acontecendo, Aurora tá no hospital, Cíntia teve alta, Pedro Scooby foi buscá-la e visitar Aurora. Enquanto isso a rede de apoio deles que inclusive está ajudando cuidar dos outros filhos organizou a festa surpresa. Ódio desnecessário, hein?", escreveu um. "Eles deveriam ficar sentado observando a criança chorar ou qualquer outra coisa? Gente chata", pontuou outro. "Pessoal acha que tudo é oba oba, não fazem nem ideia de como funciona a uti neo natal e querem ditar o que cada um faz ou sente".

O surfista apareceu em seu Story para agradecer as mensagens de carinho e explicar a situação. Segundo ele, nenhum dos dois poderia seguir no hospital, já que a modelo teve alta e as visitas na UTI são restritas. Por isso, preferiram relaxar e aproveitar a festa surpresa que receberam dos amigos e familiares. Pedro também explicou que receberam boas notícias em relação ao estado de Aurora, e que o espumante que a esposa bebia era sem álcool devido à amamentação.

Cíntia também usou suas redes sociais para agradecer ao carinho da família e dos fãs. Em seu Story, escreveu: "O meu Porto Seguro bem ai! Na nossa casa ontem (porque infelizmente a UTI fecha a noite). Com a nossa família, com as nossas escolhas, nossas dores (e dói muito), na esperança de que tudo vai dar certo e de alguma maneira achar forças porque nossa filha precisa da gente bem. Pedimos a Deus para iniciar o ano com notícias boas e Ele atendeu o nosso pedido. Vamos começar o ano com: Respeito! Ninguém sabe o que o outro está sentindo! Rezem, fiquem com Deus e amor no coração." Na noite do último domingo (1), o surfista e a modelo voltaram à maternidade para continuar acompanhando a filha.