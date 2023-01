Sheila Carvalho se diverte após tombo em piscina: Minha dignidade afogando - Reprodução do Instagram

Publicado 02/01/2023 15:45

Rio - Scheila Carvalho, de 49 anos, escorregou e caiu dentro da piscina ao dançar música 'Turnê', do grupo Parangolé, ao lado dos ao lado dos sobrinhos, Diogo Paris e Luanna Maxi. A ex-dançarina do 'É o Tchan' mostrou o momento do tombo no Instagram, nesta segunda-feira, e divertiu seus seguidores.

"A minha dignidade afogando nesse vídeo", escreveu ela na legenda. Os admiradores da mulher de Tony Salles reagiram: "Sheilinha sempre arrasa até caindo", comentou um. "Minha gente, é muito palhaça essa Scheila, morri de rir no final", disse outro. "Essa musa arrasa até no tombo dançando Parangolé", elogiou uma terceira pessoa.



A beleza e boa forma de Sheila também não passaram despercebidas pelos internautas. "Essa mulher não envelhece não, minha gente", opinou um. "Que corpo é esse mamãe?", destacou outro. "Esqueça tudo, mulher. Você tá igual vinho. Maravilhosa é ela", disparou mais um usuário da rede social.