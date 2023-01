Zeca Pagodinho e Narcisa Tamborindeguy - Reprodução de Vídeo

Publicado 02/01/2023 16:07 | Atualizado 02/01/2023 17:38

Rio - O encontro de Zeca Pagodinho com Narcisa Tamborindeguy, transmitido em uma live pela socialite, virou assunto entre os internautas que notaram o constrangimento do sambista. Na ocasião, os dois trocavam felicitações pelo ano novo quando a ex-mulher de Boninho começou a entoar trechos de alguns sucessos do cantor.

fotogaleria Visivelmente desconfortável, Zeca Pagodinho contornou a situação após receber uma ligação, que alguns internautas apontaram como estratégia para escapar de Narcisa. "Absolutamente fascinado com o absoluto desconforto e constrangimento do Zeca Pagodinho do lado da Narcisa. A ligação falsa no celular é a cereja do bolo", disse um internauta.

O encontro aconteceu no restaurante do hotel Copacabana Palace, onde os famosos ficaram hospedados para participar do Réveillon carioca. Zeca foi uma das grandes atrações da noite, se apresentando logo após a queima de fogos de artifício no palco montado na praia de Copacabana. O sambista chegou a cumprimentar Narcisa no meio de sua apresentação.