Dora Figueiredo apareceu em listas de possíveis integrantes do ’BBB 23’Reprodução/Instagram

Publicado 02/01/2023 17:21

Rio - Dora Figueiredo aumentou as suspeitas de que estará no "Big Brother Brasil 23". Nesta segunda-feira (02), a influenciadora comunicou aos seguidores que ficará ausente das redes sociais para aproveitar um período de férias.



fotogaleria "Finalmente eu vou tirar férias da internet, nem acredito! Sei que vocês vão sentir falta (de me dar hate) mas preciso descansar pra conseguir ter forças para esse ano! Vou dar uma leve sumidinha, mas já volto viu! Eu vou tirar férias MESMO juro", escreveu.

A influenciadora integrou uma lista divulgada por Boninho com possíveis integrantes do camarote da próxima edição. No vídeo, o diretor brincou com os nomes divulgados por comentaristas e especialistas em reality show.

"A lista dos candidatos do 'BBB' está tão grande que eu resolvi fazer um prêmio tipo Hollywood, Oscar, que você vota. Quem deve entrar no 'BBB'?", provocou Boninho.