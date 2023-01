Mel Maia ganha anel de compromisso de MC Daniel - Reprodução/Instagram

Rio - Mel Maia ficou muito emocionada ao receber uma aliança do namorado, MC Daniel, e aproveitou para se declarar, nesta segunda-feira (2). A atriz, de 18 anos, afirmou que estava com um valor equivalente ao de um apartamento no dedo.

"Meu melhor amigo é meu namorado. Nunca me senti tão amada e tão valorizada. Prometi que não ia mais entregar meu coração na mão de ninguém, mas você está cuidando dele melhor que eu! Obrigada por ser essa pessoa INCRÍVEL, achei que pessoas assim como você só existissem em filmes (risos). Te amo", escreveu ela na legenda da publicação.

Nos comentários, o cantor também se declarou. "De um sentimento puro leve e sincero, de uma amizade, quando vi já estava conectado a você, com amor respeito e esperança no amanhã. Minha alegria é ver seu brilho todos os dias, e saber que te tenho como minha companheira. Obrigado por ser essa mulher que idealizei em meus sonhos, madura, focada, inteligente, corajosa e especial. Você iluminou toda parte escura do meu coração. Sou seu maior fã e admirador. Te amo, conte sempre comigo", disse ele.

Nos bastidores de "Vai Na Fé", próxima novela das sete da TV Globo, Carolina Dieckmann registrou a felicidade de Mel Maia usando a aliança, mas achou que ela tivesse ficado noiva. Tô namorando", esclareceu Mel, que ainda pediu para a atriz abrir uma enquete no Instagram para descobrir seanel de namoro existe.

"Se der que sim, é porque a Mel tá me ensinando coisas. Se der que não, é porque eu tô ensinando coisas para ela. Quero saber que geração tá ensinando o que para quem", brincou Carolina. "Será que ela está me ensinando até isso? Porque ela me ensina a mexer na internet!", confessou.