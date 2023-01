Jade Picon pega sol em Pernambuco após o ano novo - Reprodução Internet

Jade Picon pega sol em Pernambuco após o ano novoReprodução Internet

Publicado 02/01/2023 19:46 | Atualizado 02/01/2023 19:46

Rio - Após aproveitar a virada de ano novo no Nordeste brasileiro, Jade Picon compartilhou com seus seguidores o dia ensolarado que passou na praia de Porto de Galinhas, em Pernambuco. A influenciadora está de folga das gravações da novela "Travessia" e ocupa seu tempo descansando nas paisagens do litoral nordestino.

Nesta segunda-feira (2) de sol, a ex-BBB publicou um vídeo no seu Story em que aparece na areia de uma praia vestindo biquíni verde e boné combinando. A irmã de Leo Picon, legendou o registro escrevendo: "Paz". O corpo sarado e bronzeado chamou a atenção dos fãs, a atriz se mudou para o Rio de Janeiro para participar da novela da TV Globo, e desde então usa suas redes sociais para compartilhar sua rotina de exercícios físicos no sol.

Durante o réveillon, Jade foi alvo de boatos ao ser vista conversando com Gabriel Medina durante a festa Borogodó, os dois geraram curiosidade nos fãs por já terem sido apontados como um possível casal, mesmo sem nenhuma confirmação.