Pedro Scooby respondeu desabafo de Luana Piovani nas redes sociaisReprodução/Instagram

Publicado 02/01/2023 21:42 | Atualizado 02/01/2023 21:47

Rio - Pedro Scooby se pronunciou em resposta a um novo vídeo de Luana Piovani detonando o surfista . Na noite desta segunda-feira, o ex-BBB foi aos Stories do Instagram para comentar brevemente a acusação de que reduziu o valor da pensão alimentícia e ainda estaria se preparando para iniciar uma briga judicial pela guarda de Dom, Bem e Liz, frutos do antigo casamento com a atriz.

"Meus filhos são minha prioridade e eles sempre estarão acima de tudo. Não sou a favor desse bate-boca na internet e seguirei preservando a privacidade deles. Obrigado", escreveu o atleta, que anunciou recentemente o nascimento de Aurora, sua primeira filha com a mulher atual, a modelo Cintia Dicker.

Mais cedo, ele atualizou o estado de saúde da caçula, que segue internada na maternidade depois de passar por duas cirurgias ainda nas primeiras horas de vida. "Mais notícia boa hoje: a Aurora tomou o primeiro leite! Agora, leitinho da mamãe Cintia já sendo produzindo pra ser entregue pra nossa pequena Aurora. Graças a Deus, mamãe tá cheia de leite. E a gente está muito feliz. Daqui a pouco, a mamãe volta pra maternidade. Eu vou tirar a tarde pra ficar com as crianças, daqui a pouco, elas voltam pra Portugal... Só notícia boa, esse 2023 não poderia começar melhor! Só alegria", declarou Scooby.

Nesta segunda-feira, Luana Piovani usou as redes sociais para avisar que enfrentará o surfista em uma briga judicial pela guarda dos filhos. A mãe de Dom, de 10 anos, e dos gêmeos Bem e Liz, de 7, detalhou a situação tensa que enfrenta com o ex-marido, que decidiu alterar o valor da pensão alimentícia que paga. "Claro que amanhã, que é o dia do Pedro depositar 50% das custas dos nossos filhos, ele esperou agora, esse momento, para dizer que 'vai pagar o que ele acha justo'. Olha que ótimo!", ironizou ela.

A atriz fez um panorama da legislação para mulheres e crianças em Portugal ao dizer que Scooby tem planos de tirar a guarda dos filhos de Luana. "Aqui em Portugal, diferente do Brasil, eles são muito preocupados com a coisa da privacidade, do cuidado, da imagem da criança. Então, aqui, você não pode divulgar a foto do seu filho, você não pode contar histórias do seu filho e tal. Mas não é esse o nosso background, não é essa nem a minha história nem a dos meus filhos nem a do pai dos meus filhos", disse.

"Então, ele vai contratar um advogado aqui e vai imediatamente sugerir: 'olha, você está apto a tirar a guarda da Luana dos seus filhos'. A questão é a seguinte: eu não acho que o Pedro seja apto a criar os meus três filhos mais o dele recém-nascido. Então eu acho que ele precisa de mim. Porém se ele entrar aqui ele acaba conseguindo tirar a guarda das crianças por esse papo que estamos tendo na internet, por eu expor os meus filhos. Então resta saber se, fora o Dom, os outros meninos vão querer ir, claro que vão ter que tirar os meus olhos e os órgãos de dentro do meu corpo para tirarem os meus filhos de mim", declarou.