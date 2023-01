Cintia Dicker posa com a família no Réveillon - Reprodução do Instagram

Publicado 02/01/2023 12:49 | Atualizado 02/01/2023 12:51

Rio - Após receber alta do hospital, Cíntia Dicker curtiu o Réveillon ao lado da família, mas sem a filha recém-nascida Aurora nos braços, já que a bebê está internada em uma UTI depois de passar por duas cirurgias. A modelo compartilhou em seu Instagram Stories uma foto ao lado do marido, Pedro Scooby, da mãe, Anelise Schneider, e a enteada, Liz. Na legenda, a ruiva fez um desabafo e pediu mais respeito para o ano de 2023.

"O meu Porto Seguro bem aí! Na nossa casa ontem (porque infelizmente a uti fecha a noite), com a nossa família, com as nossas escolhas, nossas dores (e dói muito), na esperança de que tudo vai dar certo e de alguma maneira achar forças porque nossa filha precisa da gente bem. Pedimos juntos a Deus para iniciar o ano com notícias boas e ele atendeu nosso pedido", escreveu ela.

Cintia ainda usou a rede social para pedir mais respeito neste ano, após deixar de seguir Luana Piovani no Instagram. "Vamos começar o ano com: respeito! Ninguém sabe o que o outro está sentindo!! Rezem, fiquem com Deus e amor no coração", finalizou.

Pedro Scooby também compartilhou com os fãs momentos de sua noite de Réveillon. Ele mostrou que ele e a mulher pularam as sete ondas, em uma praia do Rio. "Pulando ondinha. E agora... A sétima. Feliz 2023! Muita saúde e paz para todos. Chegamos quase no limite do horário, mas pulamos nossa ondinhas. Já que hoje foi um dia abençoado, cheio de notícia boa. Acabamos de voltar da maternidade", contou Scooby via stories. "Muito boa", acrescentou Cintia.

Mais cedo, o atleta havia utilizado seu perfil para agradecer o apoio dos familiares e amigos neste momento delicado. "Ontem a gente teve que ir para casa, porque ela [Cintia] ganhou alta e não podia dormir no hospital. E chegamos em casa e tinha uma festa surpresa de réveillon pra gente. As crianças já tudo lá embaixo, se divertindo. Foi bom, conseguimos estourar o champanhe à meia-noite", disse ele, que ainda é pai de Dom, de 10 anos, e dos gêmeos Bem e Liz, de 7, de seu antigo casamento com Luana Piovani.