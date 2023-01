Após briga, Bianca Andrade diz que vai processar Gabi Prado - Reprodução do Instagram

Publicado 02/01/2023 11:06

Rio - A briga envolvendo Gabi Prado e Bianca Andrade ganhou mais um capítulo neste domingo. A empresária, conhecida também como Boca Rosa, usou o Instagram Stories para rebater o pronunciamento feito pela influenciadora digital sobre confusão entre elas em uma festa em Maracaípe, Pernambuco, na última sexta-feira. A empresária negou algumas acusações feitas pela ex-'A Fazenda' e 'De Férias com o Ex' e disse que irá processá-la.

"Essa história que inventaram de que eu humilhei alguém porque participa de reality, é mentira! E é uma acusação muito grave, e essa pessoa que inventou isso vai ter que responder no lugar devido, que é a justiça", começou Bianca, que deu detalhes da briga.

"Quando essa pessoa veio me pegar pelo braço, porque não, ela não veio me ajudar porque eu tava caindo de bêbada, eu estava conversando com a minha amiga. Quando ela veio me pegar pelo braço, eu olhei pra ela e falei: ‘Não encosta em mim’. Ela sabia que eu não queria falar com ela, porque ela vacilou comigo”, afirmou e ela, se referindo à vez em que Gabi Prado revelou nas redes sociais que Boca Rosa ficou com Daniel Caon. "No dia do meu aniversário, estava viajando com o meu filho, acordei e ela estava me expondo, expondo uma pessoa que eu tinha ficado, me marcando. Com que motivo eu não sei, mas se ela quer causar, cause com a vida dela, não com a minha", apontou a ex-BBB.

"Não vou ficar aqui também de boa samaritana, de 'ai, não fiz nada'. Houve um estresse e essa pessoa sabe muito bem porquê eu não queria contato com ela, não queria que essa pessoa falasse comigo. Eu estava na fila do banheiro e houve outra mentira, que eu estava caindo de bêbada. Eu não estava caindo de bêbada, eu estava tendo uma das noites mais felizes da minha vida com a minha amiga que também já participou de um reality. Eu também já participei de um reality, essa história não faz o menor sentido. Estávamos na fila, essa pessoa me puxou pelo braço", continuou ela.

Logo depois, Bianca disse que Gabi inventou mentiras. "Essa pessoa inventou três mentiras. A primeira mentira é que eu humilhei ela por causa de reality show. Isso ela vai ter que pagar, porque eu não falei. A segunda é que eu [sai me gabando de que era] a Boca Rosa, coisa cafona de falar, só pra criar a narrativa dela se apresentar, foi esperta. E a terceira é que eu estava caindo de bêbada pra me descredibilizar e ela sair como a certa da história, que é muito mais fácil a Boca Rosa sair de escr*ta".

Por fim, a influenciadora digital negou que as duas saíram no tapa. "Aí a gente teve esse estresse, não teve agressão, não teve nada, eu não humilhei ela, só falei que não quero ela perto de mim. Tentei voltar pra minha festa, não comentei com ninguém, só queria curtir. Aí vem de novo a pessoa, no meio de todo mundo pra causar e começou a enfiar o dedo na minha cara, me xingar, aí eu respirei fundo e disse: 'Tirem essa mulher de perto de mim agora, porque não vou cair nessa pilha'. Aí tiraram ela de perto de mim e eu fui pra minha casa".

Gabi rebate

Após as declarações de Bianca, Gabi Prado voltou a se manifestar nos comentários do perfil 'Segue a Cami', no Instagram, em relação a versão da empresária. "Me processa, então, GATA! Eu tô pouco me f*dendo pra você! Só lembra que foi numa fila de banheiro e muita gente ali viu! Se eu mostrasse o tanto de gente que me mandou mensagem falando da sua índole! E se fosse mulher de verdade, meu amor! Teria respondido meu direct e não ficava fazendo graça vendendo batom na internet. Essa briga eu vou comprar, estou esperando o processo! Só vem!".

Nos Stories, ela mostrou uma mensagem privada que enviou para Boca Rosa. "OTÁRIA! Te falo isso com todas as letras. A próxima vez que você me humilhar e humilhar quem tiver do meu lado, leva esse print. Te arrebento a cara. Saiba disso, amor”, disse.

Em seguida, Gabi voltou a mandar um recado para a ex-BBB. "Bianca (acho que tô bloqueada), me processa!Esse advogado eu faço questão de pagar! Cansei de abaixar a cabeça pra esse tipo de pessoa. Tava caindo de bêbada sim, me humilhou sim e eu não te puxei pelo braço, queridona! Eu fui te ajudar, pra quê, né? E quando for me processar, não esqueça de analisar tua índole e teu caráter primeiro, porque dinheiro não compra isso! Então vem que nosso 2023 vai ser lindo!".