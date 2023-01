Bianca Andrade e Gabi Prado - Reprodução do Instagram

Publicado 31/12/2022 21:55

Rio - Gabi Prado usou as redes sociais, na noite deste sábado, para se pronunciar a respeito da briga com a ex-BBB Bianca Andrade. No Instagram, a influenciadora admitiu que as duas estiveram envolvidas em um conflito durante uma festa que ocorreu em Maracaípe, Pernambuco, mas desmentiu os boatos de que houve agressão física.

"A internet está ruim aqui onde eu estou, queria postar vídeo, mas não consigo! Vamos lá.. O motivo [da briga] foi porque uma vez eu postei que 'shippava' ela e Caon, já que eles foram juntos para uma festa e ficaram lá, na frente de todo mundo", iniciou a influencer via stories. "Achei que não teria problema, mas se ela se incomodou, peço perdão", acrescentou.

Logo depois, Gabi detalhou como o desentendimento começou. "Ontem ela estava caindo de bêbada na fila do banheiro e eu estava atrás e fui ajudar. Quando ela virou e viu que era eu, começou a dizer que me odiava, que eu era biscoiteira, para me tirarem de perto dela, que eu era ex-participante de reality, um lixo, uma merd*, uma fracassada! Na hora, não fiz nada, pedi perdão se ela se incomodou e tiraram ela", disse.

"Mas gente, depois eu fiquei tão nervosa e fui tentar entender porque ela tinha falado aquilo, mas ninguém tocou em ninguém, não teve porrad* como estão falando. As minhas amigas (que fizeram reality) se sentiram ofendidas também e foram perguntar para ela o porquê dela estar fazendo aquilo, e mais uma vez ela bateu no peito para dizer que ela era a Boca Rosa e quem era eu?", relembrou Gabi.

"Então, Bianca, eu vou te falar quem sou eu: prazer, meu nome é Gabrielle Ramos Prado, nascida e criada em Brasília. Venho de família humilde, já passei necessidade, mas graças a Deus, ninguém mais passa! Graças aos realities que participei, a minha vida mudou e a da minha família também!", afirmou a influencer, que acrescentou em seguida: "Nesses realities eu já fui exatamente como você! Me achava superior, xingava e humilhava as pessoas, e eu demorei muito tempo para entender que isso não é legal. De lá pra cá eu mudei, pedi desculpa às pessoas que magoei e tento ser uma pessoa melhor a cada dia. Ontem, você me colocou em um lugar que eu não curto mais estar, mas obrigada por ter me colocado e me mostrado o que não quero mais ser ou ter na vida. A gente podia ter resolvido numa boa, como duas mulheres maduras e eu teria pedido perdão por ter te "magoado", não precisava disso numa fila de um banheiro", ponderou.

Por fim, Gabi admitiu que entendia a postura de Bianca, pois através do autoconhecimento descobriu que era como ela e agia daquela maneira porque só tinha raiva para doar. "Errei, aprendi e não quero mais para mim. Se você precisa fazer graça nos stories e vender batom com as amigas em torno de uma situação constrangedora dessas, eu não! Porque meus amigos não passam a mão na minha cabeça", disparou.

"Não, eu não estou preocupada se você é 'a Boca Rosa', com sua quantidade de seguidores e seu engajamento... Ao contrário dos 'seus amigos', não preciso e nunca precisarei de você para nada. A não ser como exemplo do que não ser. Feliz ano novo", finalizou a influenciadora.

Entenda a polêmica

Tudo começou quando um vídeo de uma suposta briga entre Bianca Andrade e Gabi Prado durante a festa pré-Réveillon da Amore em Maracaípe na noite desta sexta-feira, viralizou nas redes sociais. As imagens publicadas pelo perfil Choquei mostra uma confusão no evento, mas não é possível identificar as artistas.

Não demorou muito para o nome das duas ficar entre os mais comentados do Twitter. A maioria dos internautas demonstraram apoiar a ex-BBB, que ainda não se pronunciou sobre o assunto.