Ex-BBB Maria publica desabafo sobre depressão nas redes sociaisReprodução / Instagram

Publicado 31/12/2022 18:24 | Atualizado 31/12/2022 18:32

Rio - A ex-BBB Maria usou as redes sociais, na sexta-feira, para desabafar com os seguidores sobre depressão. No Instagram, a atriz e cantora relembrou crises depressivas que enfrentou no passado e admitiu que este ano de 2022 foi o único em que não pensou em tirar sua própria vida.

"2022 foi a primeira vez que eu passei um ano inteiro sem pensar em me matar. Difícil começar um texto com essa frase, mais difícil ainda para mim estar aqui me expondo dessa forma. Mas eu senti que eu devia uma satisfação para vocês pela minha ausência nas redes sociais esse ano", iniciou Maria em vídeo.

"2021 foi um ano péssimo para mim profissionalmente, para não dizer um ano merd*, eu não estava passando em nenhum teste, eu não era chamada para quase nada, também não estava aparecendo mais publicidade para mim e eu não estava podendo cantar. Então, realmente chegou o momento e eu cogitei a ideia de voltar a ter uma vida comum, de tentar ser uma pessoa anônima de novo, mesmo sabendo que eu seria reconhecida pelo resto da minha vida como Maria, sendo parada na rua, sempre sendo lembrada pela minha trajetória até aqui. Foi quando veio o convite para o BBB e eu não pensei duas vezes. Eu sei que foi desespero. Eu entrei sem nenhum preparo e saí sem nenhum suporte. Não existe nada que se compare aqui na vida real com a dinâmica do BBB, aquele lugar nos leva a extremos e muitos dos meus eu não conhecia", relembrou.

"Pouco antes de entrar no programa eu descobri que o meu hipotireoidismo estava desregulado e mesmo que a gente acerte a medicação, os sintomas demoram a passar. Tanto que já estamos em dezembro de 2022 e eu não estou 100% de saúde. Não que isso justifique as minhas atitudes e muito menos os meus erros lá dentro. Mas eu sei que os meus 28 dias de confinamento não foram somente erros, né? Eu me joguei naquele programa, vamos falar a verdade, que eu era a pessoa mais divertida das festas, inclusive", acrescentou, referindo-se à sua expulsão do reality após agredir Natália Deodato com um balde, em um dos jogos da "Discórdia".



"Mas quando eu saí, eu fiquei alguns meses tendo desconexão com quem eu sou e o que as pessoas estavam enxergando que eu era, de tanta fake news, de tanto xingamento. Meu nome em página de fofoca três vezes ao dia, eu comecei a acreditar no que eu estava lendo. Em nenhum momento no ano de 2022 eu parei para me recolher e parar de trabalhar . Eu não aceitava que as coisas não dessem certo de novo. Eu continuei correndo atrás, cheguei a ficar três meses sozinha em São Paulo, porque eu continuei procurando uma equipe apta para continuar trabalhando comigo e que eu finalmente encontrei. Pouco antes do meu aniversário de 22 anos eu fui convidada a estrear nos cinemas como protagonista. Olha, eu não tenho palavras para descrever o processo que foi gravar esse filme, principalmente processo interno. Essa personagem me chamava muita atenção porque ela era um presente, almejava demais uma personagem assim e eu sei que foi a espiritualidade que me deu, foi Deus, eu sou muito abençoada. E eu começar o ano sendo canceladíssima, com a minha vida inteira exposta, revirada. Terminar o ano protagonizando um filme que vai estrear no ano que vem, se Deus quiser, foi a certeza de que eu nasci para isso aqui, foi a certeza do meu propósito na Terra", contou a artista.

"O que eu desejo para vocês em 2023 é o sentimento que eu estou tendo agora de pertencimento. Eu estou feliz e eu sinto que eu sou feliz, 'tá ligado'?! Eu desejo que em 2023 você encontre o seu motivo para viver porque eu encontrei o meu. Que em 2023 eu possa estar mais próxima de você, prometo tentar ficar menos ausente, mas eu precisava passar por esse processo sozinha. Um beijo!", finalizou Maria.



