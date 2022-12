Sabrina Sato e Duda Nagle se beijam durante banho chuveiro - Reprodução do Instagram

Sabrina Sato e Duda Nagle se beijam durante banho chuveiroReprodução do Instagram

Publicado 31/12/2022 13:05

Rio - Sabrina Sato, de 41 anos, fez a temperatura subir ao publicar dois cliques sensuais com o noivo, Duda Nagle, de 39, no Instagram, neste sábado. Nas imagens, o casal troca beijos durante um banho de chuveiro na Bahia. "Depois da praia", escreveu a apresentadora na legenda.

Em pouco tempo, amigos e fãs dos dois se pronunciaram sobre as fotos. "Eita que ano começa", comentou Marcia Goldschmidt. "Viva o amor", disse Ticiane Pinheiro. "Casal maravilhoso", afirmou um internauta. "Que venha mas um bebê", torceu outro usuário da rede social.

Sabrina Sato está em Santa Cruz Cabrália, no litoral baiano, no Campo Bahia Hotel Villas Spa. A apresentadora tem compartilhado momentos da viagem com a filha Zoe, de quatro anos, e outros integrantes da família, em sua rede social. Nesta sexta-feira, Sabrina arrancou suspiros dos internautas ao posar com um biquíni, que tinha transparência na parte de cima e um detalhe de cereja.