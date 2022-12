Carla Vilhena revela curiosidades sobre Pelé - Reprodução do Instagram

Carla Vilhena revela curiosidades sobre PeléReprodução do Instagram

Publicado 31/12/2022 10:11

Rio - Carla Vilhena, de 55 anos, expôs um protocolo da TV Globo ao comentar algumas curiosidades sobre Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, que morreu aos 82 anos, vítima de um câncer no cólon, nesta quinta-feira. A jornalista disse, através do Twitter, que o Rei do Futebol e outras personalidades não podiam ser creditadas nas entrevistas e reportagens, já que a emissora entendia que todas as pessoas os conheciam.

"Curiosidade sobre Pelé: Na minha época de Globo, havia pessoas que não podiam ser creditadas (informar nome e cargo abaixo da imagem da pessoa): Xuxa, o papa, o presidente e Pelé", escreveu ela, que também recordou um encontro com o Rei do Futebol na emissora. "Duas pessoas pararam a Globo quando foram dar entrevista na antiga sede no centro de São Paulo: Hebe Camargo, que se emocionou muito de pisar nos estúdios da emissora; e Pelé", acrescentou.