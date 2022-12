Fã convida Anitta para jantar e ela reage: A coragem - Reprodução do Instagram

Fã convida Anitta para jantar e ela reage: A coragemReprodução do Instagram

Publicado 31/12/2022 08:54

Rio - Anitta, de 29 anos, foi surpreendida por um fã durante seu show no evento "Let's Pipa Réveillon", no Rio Grande do Norte, na última quinta-feira. Um admirador da cantora, que estava na plateia, usou um letreiro de led pelo celular para convidar a Poderosa para jantar e recebeu uma resposta sincerona da artista.

"Vamos sair para jantar amanhã? Sim ou não?", dizia a mensagem. Anitta reagiu a situação com bom humor. "A coragem do menino, p*rra. Só pela coragem tá valendo, hein, galera!", afirmou. No entanto, logo depois ela rejeitou o convite e explicou o motivo. "Não posso, amor. Amanhã tô fazendo coisa, tá bom?".

FAMOSOS: Anitta recebe convite para jantar durante show e responde fã. pic.twitter.com/BA1JAxnmlY — Letícia Rodrigues (@letiro_drigues) December 30, 2022

Os internautas se divertiram com a situação. "Temos um bordão pra usar em 2023, " não posso, amanhã tô fazendo coisa", disse um. "Nasce um novo meme! Quando alguém me chamar para qualquer ligar, automaticamente eu: "Não posso, amor. Amanhã estarei fazendo coisas'", comentou outro.