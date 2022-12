Mel Maia confronta fã após ser chamada de metida - Reprodução de vídeo/ Instagram

Publicado 31/12/2022 10:58 | Atualizado 31/12/2022 11:00

Rio - Mel Maia, de 18 anos, confrontou um fã durante sua viagem a Cabo Frio, na Região dos Lagos, na noite desta sexta-feira. A atriz, que assumiu recentemente o namoro com MC Daniel, contou que foi chamada de metida por um homem, enquanto passeava pelo Peró, e, ao ouvir o comentário, foi tirar satisfação com ele.

"Gente, tem coisas tão engraçadas que preciso vir contar. Estou em cabo Frio, vim dar uma volta aqui, cresci aqui, meu tio tinha casa aqui, desde criança venho para cá. Estava passeando e boa, tinha um cara me cercando, provavelmente trabalhava em restaurante de petisco. Tudo bem, o cara quer vender... Passei por ele. Quando cheguei lá na frente, ele falou: 'Larga de ser metida, senta aqui para comer um petisco'. Eu olhei para trás, fui para a direção do cara e parei frente a frente com ele", contou.



"Perguntei: 'Você falou comigo? Me chamou de metida?'. E ele: 'Falei para você se sentar para comer um petisco comigo'. Então eu falei: 'Eu jantei em casa e por isso que não sentei aqui para comer, mas cresci aqui. Sempre como por aqui'. E ele: 'Ah tá, porque eu sou seu fã'. Nem me conhece e me chama de metida? Eu hein, vai ficar de graça", finalizou ela, que escreveu na legenda do vídeo: "Logo eu, poço de simpatia".



Mel retorna às novelas em "Vai na Fé", da TV Globlo, prevista para ir ao ar em janeiro do ano que vem. Na trama, a atriz dará vida a Guiga, uma estudante de Direito arrogante, esperta e fútil. Fashionista, a jovem também é influenciadora digital e ganha bastante dinheiro com suas redes sociais.